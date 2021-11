L’éveil sensoriel et le numérique chez les tout-petits Médiathèque du Canal, 4 décembre 2021, Montigny-le-Bretonneux.

**ATELIER** 3 séances : **9h45 / 10h30 et 11h15** _**Jardin d’éveil numérique : ateliers d’immersion sonore et sensorielle**_ _Avec l’association Mixage Fou / Ateliers dirigés par Françoise Anger (artiste plasticienne et psychomotricienne)_ Entrez dans un univers magique et venez découvrir Yue Yue la chenille, un assemblage de peluches sonores qui permettent de stimuler à la fois le sens du toucher, l’écoute active, l’imagination, la vue et l’expression motrice. _3 séances : 0-9 mois / 10 mois – 2 ans / 3 ans_ _Sur réservation_ **CONFÉRENCE** **17h** _**L’éveil sensoriel et le numérique chez les tout-petits**_ _Conférence menée par Françoise Anger, psychomotricienne et conceptrice de dispositifs numériques à destination des tout-petits._ Depuis 2009, l’association Mixage Fou développe une approche de l’écoute qui s’ouvre au-delà de la musique. Thierry Dilger (artiste / designer sonore et d’interactivité) & Françoise Anger conçoivent et réalisent des dispositifs d’arts immersifs à destination des tout-petits (à partir de 3 mois) et des plus grands. Ces actions représentent un travail de recherche et de développement d’une pédagogie de l’écoute qui valorise l’interaction et la création sonore. Françoise Anger nous parlera également d’applications numériques ainsi que la manière de “mettre en scène” les écrans. _Public : Adulte – Accès libre_

Sur réservation

Avec ces ateliers et cette conférence, découvrez une approche d’éveil numérique pour les tout-petits et partagez un temps d’échange sur les dispositifs d’arts immersifs à destination de ce public

Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines



