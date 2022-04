L’ÉVEIL MUSICAL Florange Florange Catégories d’évènement: Florange

Moselle

L’ÉVEIL MUSICAL Florange, 2 avril 2022, Florange. L’ÉVEIL MUSICAL Médiathèque florange 51 avenue de lorraine Florange

2022-04-02 15:15:00 15:15:00 – 2022-04-02 Médiathèque florange 51 avenue de lorraine

Florange Moselle Votre enfant passe ses journées à chantonner, à s’improviser musicien avec le moindre objet qui lui tombe sous la main ? L’atelier d’éveil musical est fait pour lui ! Avec une enseignante de l’école de musique de la Vallée de la Fensch, les enfants découvrent de manière ludique, en petit groupe, les bases de la musique. mediatheque@mairie-florange.fr +33 3 82 59 44 90 http://www.florange.fr/mediatheque Médiathèque florange 51 avenue de lorraine Florange

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Florange, Moselle Autres Lieu Florange Adresse Médiathèque florange 51 avenue de lorraine Ville Florange lieuville Médiathèque florange 51 avenue de lorraine Florange Departement Moselle

Florange Florange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/florange/

L’ÉVEIL MUSICAL Florange 2022-04-02 was last modified: by L’ÉVEIL MUSICAL Florange Florange 2 avril 2022 Florange Moselle

Florange Moselle