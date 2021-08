Olargues Olargues Hérault, Olargues L’ÉVEIL DES SENS Olargues Olargues Catégories d’évènement: Hérault

Olargues

L’ÉVEIL DES SENS Olargues, 17 août 2021, Olargues. L’ÉVEIL DES SENS 2021-08-17 – 2021-09-29

Olargues Hérault Olargues Mettez vos sens à l’épreuve… sentez, touchez, écoutez et observez… Plein de petites expériences, jeux et manipulation vous attendent… de quoi aiguiser vos sens ! Mettez vos sens à l’épreuve… sentez, touchez, écoutez et observez… Plein de petites expériences, jeux et manipulation vous attendent… de quoi aiguiser vos sens ! +33 4 67 97 88 00 http://www.cebenna.org/ Mettez vos sens à l’épreuve… sentez, touchez, écoutez et observez… Plein de petites expériences, jeux et manipulation vous attendent… de quoi aiguiser vos sens ! dernière mise à jour : 2021-08-04 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Olargues Autres Lieu Olargues Adresse Ville Olargues lieuville 43.55435#2.91093