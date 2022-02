Levée de fonds : tout ce que vous aimeriez savoir sans oser le demander ! Cap Entreprises 2 Trégueux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

TREGUEUX

Levée de fonds : tout ce que vous aimeriez savoir sans oser le demander ! Cap Entreprises 2, 24 février 2022, Trégueux. Levée de fonds : tout ce que vous aimeriez savoir sans oser le demander !

Cap Entreprises 2, le jeudi 24 février à 17:00

### Levée de fonds : tout ce que vous aimeriez savoir sans oser le demander ! Cet atelier vous permettra de : * appréhender les rouages d’une levée de fonds * découvrir des exemples inspirants de success stories entrepreneuriales et de startups qui témoigneront de leurs expériences, * échanger et poser vos questions à nos intervenant.e.s, * se retrouver dans une ambiance conviviale, découvrir Cap Entreprises 2, partager un verre et réseauter ! Une soirée organisée par INNÔZH Technopole et Baie d’Armor Entreprises, en partenariat avec Saint-Brieuc Armor Agglomération, avec le soutien de La French Tech Saint-Brieuc Bay. INSCRIPTION OBLIGATOIRE PLUS D’INFORMATIONS : [https://www.linkedin.com/posts/zoopole-d-veloppement_programme-voici-le-programme-du-prochain-activity-6897574368113999872-Ek4o/](https://www.linkedin.com/posts/zoopole-d-veloppement_programme-voici-le-programme-du-prochain-activity-6897574368113999872-Ek4o/) ATELIER Saint-Brieuc Tech Cap Entreprises 2 Rue de la Croix Denis, 22950 Trégueux Trégueux Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T17:00:00 2022-02-24T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, TREGUEUX Autres Lieu Cap Entreprises 2 Adresse Rue de la Croix Denis, 22950 Trégueux Ville Trégueux lieuville Cap Entreprises 2 Trégueux Departement Côtes-d'Armor

Cap Entreprises 2 Trégueux Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tregueux/

Levée de fonds : tout ce que vous aimeriez savoir sans oser le demander ! Cap Entreprises 2 2022-02-24 was last modified: by Levée de fonds : tout ce que vous aimeriez savoir sans oser le demander ! Cap Entreprises 2 Cap Entreprises 2 24 février 2022 Cap Entreprises 2 Trégueux Trégueux

Trégueux Côtes-d'Armor