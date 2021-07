Saint-Herblain Centre Régional de Lutte Contre le Cancer René Gauducheau Hôpital Nord Loire-Atlantique, Nantes Levée de fonds au profit de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest Centre Régional de Lutte Contre le Cancer René Gauducheau Hôpital Nord Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Levée de fonds au profit de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest Centre Régional de Lutte Contre le Cancer René Gauducheau Hôpital Nord, 12 octobre 2021-12 octobre 2021, Saint-Herblain. 2021-10-12

Horaire : 10:00 17:00

Gratuit : non Tous publics Lors de la campagne Octobre Rose, l’Amicale Philatélique l’ANCRE sera fière de participer à une levée de fonds au profit de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO) sur le site de Sain-Herblain.Nos amis du Club philatélique et numismatique de l’Anjou qui sont à l’origine de cette belle idée piloteront cette campagne sur le site d’Angers de l’ICO.Roland Irolla, artiste peintre à la renommée internationale, bien connu des philatélistes, a rendu possible cette levée de fonds en réalisant gracieusement des dessins originaux.Plusieurs souvenirs philatéliques seront disponibles dont la réalisation d’un timbre-poste MTAM (Mon Timbre A Moi). Centre Régional de Lutte Contre le Cancer René Gauducheau Hôpital Nord Boulevard Professeur Jacques Monod Centre Saint-Herblain

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre Régional de Lutte Contre le Cancer René Gauducheau Hôpital Nord Ville Saint-Herblain Age maximum Tous publics lieuville Centre Régional de Lutte Contre le Cancer René Gauducheau Hôpital Nord Saint-Herblain