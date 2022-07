Lève les yeux, décroche la lune Mauléon, 22 juillet 2022, Mauléon.

Lève les yeux, décroche la lune

2022-07-22 17:00:00 – 2022-07-22 01:00:00

EUR Le Centre Socio-Culturel du pays Mauléonais a le plaisir de vous inviter à la journée sur le thème « l’Astronomie et la Science Fiction », dans la cour du château.

Avec des animations autour de la saga Star Wars, avec les cosplayers « Les Jedi de l’ ouest » et des initiations aux combats de sabres laser.

Grâce au Planétarium itinérant de l’ Espace Mendès France à Poitiers, vous découvrirez les météorites, maquettes d’ engins spaciaux et du système solaire, etc…

Vous pourrez assister à la conférence de Sébatien Carassou, docteur en astrophysique, sur le thème « Atteindre les étoiles », à la salle de la Passerelle ( gratuit et sur réservation).

Les astronomes avec leurs matériels sont évidemment les bienvenus, s’ ils souhaitent partager avec le public les joyaux du ciel.

Le food-truck pizza, Dam à Petty, sera présent à partir de 18 h 30 pour la restauration.

David de Cuevas

