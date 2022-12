L’évasion du Nautilus Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

L’évasion du Nautilus Lesparre-Médoc, 4 février 2023, Lesparre-Médoc . L’évasion du Nautilus 7 rue Gramont CALM Lesparre-Médoc Gironde CALM 7 rue Gramont

2023-02-04 18:00:00 – 2023-02-04 19:00:00

CALM 7 rue Gramont

Lesparre-Médoc

Gironde EUR 0 Le CALM organise un escape-game pour les 6-11 ans autour de l’univers du Capitaine Némo : pour s’évader de la salle commune, les enfants, recrues du Capitaine Némo devront résoudre une à une les énigmes qui seront posées.

Si la mission est un succès, chaque recrue se verra décerner son diplôme.

Cet escape-game interactif dure 1h.

Ouverture des portes à 17h30.

Sur réservation. +33 6 18 56 43 01 CALM

CALM 7 rue Gramont Lesparre-Médoc

