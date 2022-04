L’évasion du Nautilus Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille Catégories d’évènement: Castillon-la-Bataille

Castillon-la-Bataille Gironde Castillon-la-Bataille « L’évasion du Nautilus » est un spectacle/escape game présenté par Thomas Deffarge.

Il se tiendra le mercredi 20 avril à 15h30, à la Médiathèque de Castillon-la-Bataille.

C’est un spectacle tout public (à partir de 6 ans) et gratuit. Les réservations s’effectuent au 05 57 56 40 30. « L’évasion du Nautilus » est un spectacle/escape game présenté par Thomas Deffarge.

