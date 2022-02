L’évangile selon Marie-Madeleine – Théâtre Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L’évangile selon Marie-Madeleine – Théâtre Centre Paris Anim’ Mado Robin, 23 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 23 avril 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

L’évangile perdu de Marie-Madeleine, retraduit de l’égyptien en français par la Compagnie des roses noires, représentation théâtrale intégrale et débat avec le public! L’évangile selon Marie-Madeleine! Interdit et oublié pendant un millénaire et demi, puis retrouvé au fond des sables égyptiens par des archéologues allemands il y a à peine plus d’un siècle… Aujourd’hui la Compagnie des roses noires vous propose la représentation intégrale de cet évangile, dans une nouvelle traduction du copte (égyptien) en français qu’elle a réalisée. La représentation sera suivie d’une conférence et d’un débat avec le public. L’évangile selon Marie-Madeleine, désormais étudié dans les plus grandes universités du monde, remet en question les fondements et les premiers temps du christianisme… Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch Paris 75017 Contact : 01 82 04 02 95 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/Romance.Rose.noire Conférence;Histoire;Littérature;Sciences;Théâtre

Date complète :

2022-04-23T15:00:00+01:00_2022-04-23T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim’ Mado Robin Adresse 84 rue Mstislav Rostropovitch Ville Paris lieuville Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris Departement Paris

Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’évangile selon Marie-Madeleine – Théâtre Centre Paris Anim’ Mado Robin 2022-04-23 was last modified: by L’évangile selon Marie-Madeleine – Théâtre Centre Paris Anim’ Mado Robin Centre Paris Anim’ Mado Robin 23 avril 2022 Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris Paris

Paris Paris