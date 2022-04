Levallois – Balade à Vélo Mairie, Levallois-Perret Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Levallois-Perret

Levallois – Balade à Vélo Mairie,, 24 avril 2022, Levallois-Perret. Levallois – Balade à Vélo

Mairie,, le dimanche 24 avril à 10:00

Départ à 10h de la place de la République devant le parvis de la Mairie de Levallois-Perret le dimanche 24 avril 2022. Nous partirons direction la promenade bleue et le parc des Ibis au Vésinet où l’on pique-niquera. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter via [[velo.levallois@gmail.com](mailto:velo.levallois@gmail.com)](mailto:velo.levallois@gmail.com) Première balade de la saison ! Rendez-vous ce dimanche 24 avril 2022 devant le parvis de la Mairie de Levallois-Perret Mairie, Place de la République, 92300 Levallois-Perret Levallois-Perret Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Levallois-Perret Autres Lieu Mairie, Adresse Place de la République, 92300 Levallois-Perret Ville Levallois-Perret lieuville Mairie, Levallois-Perret Departement Hauts-de-Seine

Levallois – Balade à Vélo Mairie, 2022-04-24 was last modified: by Levallois – Balade à Vélo Mairie, Mairie, 24 avril 2022 Levallois-Perret mairie

Levallois-Perret Hauts-de-Seine