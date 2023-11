Danko Jones HET DEPOT – GROTE ZAAL, 18 novembre 2023, LEUVEN.

Danko Jones HET DEPOT – GROTE ZAAL. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 28.5 à 28.5 euros.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) PRESENTE : ce concert. Véritable bête de scène, Danko Jones s’est bâti une sacrée réputation depuis ses débuts en 1996. Influencés par des groupes comme Kiss, Thin Lizzy, AC/DC et Slayer pour ne citer qu’eux, les Canadiens réussissent à combiner leur esprit punk rock maison au style indémodable du rock’n’roll. En 10 albums largement acclamés par la critique et les spécialistes du genre, ils ont acquis une solide fanbase en jouant notamment en 1ère partie des Rolling Stones, Motörhead, Ozzy Osbourne, ou en partageant la scène avec Guns n’Roses, Skindred ou encore Volbeat. Bien loin de s’être arrêtés durant la pandémie, Danko, JC et Rich ont récemment annoncé la sortie du 11e opus. Baptisé Electric Sounds, il verra le jour en septembre prochain ! Déjà considéré comme un classique à venir du groupe, le trio a hâte de jouer en live ces nouveaux titres et d’en découdre avec ses fans. Preuve qu’après 27 ans de service, Danko Jones est inarrêtable ! Danko Jones

Votre billet est ici

HET DEPOT – GROTE ZAAL LEUVEN Martelarenplein 12 3000

28.5

EUR28.5.

