Absynthe Minded HET DEPOT – GROTE ZAAL, 13 novembre 2023, LEUVEN.

Absynthe Minded HET DEPOT – GROTE ZAAL. Un spectacle à la date du 2023-11-13 à 20:00 (2023-11-13 au ). Tarif : 26.5 à 26.5 euros.

Voor fans van: Portland, The Haunted Youth, The Bony King of Nowhere Met het nieuwbakken Sunday Painter struint Absynthe Minded op een luie zondag je huis en hoofd binnen. Bert Ostyn en de zijnen leveren wederom een kleurrijke, volwassen langspeler af die met een open blik naar de wijde wereld kijkt. Een sprankelend kleinood, spontaan ontstaan uit intense studiosessies, dat de magische aantrekkingskracht tussen pianist Laurens Dierickx en zondagskind Ostyn perfect omvat. Tel daar de jazzy gitaar van Toon Vlerick, het subtiel drumspel van nieuwe telg Laurens Smagghe en de groovy baspartijen van Sergej Van Bouwel bij, en je weet dat je meer dan gezegend bent. Een flonkerend werkstuk: scherp en vrolijk, melodieus en meeslepend. Absynthe Minded op het hoogtepunt van hun kunnen! Absynthe Minded Absynthe Minded

HET DEPOT – GROTE ZAAL LEUVEN Martelarenplein 12 3000

