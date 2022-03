Leurres Junior : rencontre départementale de pêche aux leurres pour les 10 à 18 ans Guerlesquin Guerlesquin Catégories d’évènement: Finistère

Guerlesquin Finistère Guerlesquin Leurres Junior permet aux jeunes pêcheurs de se rencontrer et d’accéder facilement à l’univers de la pêche sportive aux leurres du bord. Il donne les moyens de s’initier et/ou de se perfectionner aux différentes techniques.

Le no-kill (ne tue pas) est plébiscité parmi les adeptes de street fishing®, un cliché et voilà le poisson de retour dans son élément. Une adaptation au milieu, respect de l’ eau, respect du poisson, une vrai philosophie. +33 2 98 10 34 20 http://www.peche-en-finistere.fr/ Leurres Junior permet aux jeunes pêcheurs de se rencontrer et d’accéder facilement à l’univers de la pêche sportive aux leurres du bord. Il donne les moyens de s’initier et/ou de se perfectionner aux différentes techniques.

Le no-kill (ne tue pas) est plébiscité parmi les adeptes de street fishing®, un cliché et voilà le poisson de retour dans son élément. Une adaptation au milieu, respect de l' eau, respect du poisson, une vrai philosophie.

