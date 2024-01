WILLIAM PILET ‘Normal n’existe pas’ L’Européen Paris, 22 avril 2024, Paris.

WILLIAM PILET Normal n’existe pas Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière .Ce spectacle imprévisible au rythme endiablé est une véritable ode à la différence. William Pilet vous promet de vous guérir du regard des autres à travers sa multitudes de talents, parfois inutiles, mais toujours assumés.Touche à tout, William Pilet allie humour absurde à la sauce anglaise et comique d’accessoires, relevé d’une noirceur comme un café sans lait. Il fait l’humour comme il fait l’amour : avec des gadgets et en musique. Le but est de vous marquer durablement, de provoquer un trauma. C’est du traumarketing .Avec son deuxième One-Man Show, William vous démontrera que la logique c’est abstrait, et que normal , ça n’existe pas…Artiste récompensé dans multiples Festivals d’humour dont 1er Prix Festival National des Humoristes ; 1er Prix au Festival International du Rire de Rochefort ; son spectacle est un ovni, une aberration confortable où vous serez en sécurité mais jamais à l’abris .Auteur : William PiletArtiste : William Pilet

Tarif : 20.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-04-22 à 21:30

Réservez votre billet ici

L’Européen 5, RUE BIOT 75017 Paris 75