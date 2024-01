ALEX FREDO L’Européen Paris, jeudi 4 avril 2024.

ALEX FREDOFils de Ramzy et Michel Berger, Alex Fredo s’installe à l’Européen avec sa guitare.Alex a longtemps hésité entre tuer son frère ou monter sur scène pour en parler. Pour des raisons légales, il a choisi la scène. Cela lui permet d’aborder les sujets phares d’un homme dans la trentaine : Les Walt Disney, Jean-Jacques Goldman et sa mère.Vous l’avez peut-être aperçu sur les réseaux sociaux où ses chansons improvisées cumulent des millions de vues. Ou entendu à la radio dans ses chroniques régulières.Ou peut-être ne l’avez tout simplement jamais vu, et c’est pas grave…Raison de plus pour vous précipiter à L’Européen pour le découvrir !Auteurs: Alex Fredo et Camille MasclefMise en scène: Alexandra Bialy

Tarif : 22.00 – 28.30 euros.

Début : 2024-04-04 à 19:30

Réservez votre billet ici

L’Européen 5, RUE BIOT 75017 Paris 75