JEREMY HABABOU L’Européen Paris, mardi 5 mars 2024.

De retour à L’Européen avec son spectacle musical intimiste “Il était une fois”, où il joue ses compositions, entrecoupées de chefs d’œuvres du jazz et agrémentées d’anecdotes plus touchantes et drôles les unes que les autres.

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-03-05 à 20:00

L’Européen 5, RUE BIOT 75017 Paris 75