YOHANN METAY L’Européen Paris, 30 janvier 2024, Paris.

C’est l’histoire d’un type qui fait une course autour du Mont Blanc ! A pied ! Pourquoi ? …Pour l’orgueil, pour trouver un sens au temps qui passe, pour devenir quelqu’un…? Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps humain, que les hallucinations font parler les marmottes et que votre foie vous fait une crise de nerfs digne des plus grandes tragédies antiques, il faut forcément en faire un spectacle…et comique si possible !Dans une quête haletante du héros qui est en lui, il devra faire avec les crampes, les doutes, les autres coureurs, les hypoglycémies, les questions existentielles, les délires intérieurs pour atteindre son rêve : Finir…vivant !Un spectacle où tout le monde se reconnaît, même les plus sédentaires !!ArtisteDe et avec : YOHANN METAY

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-01-30 à 19:30

L’Européen 5, RUE BIOT 75017 Paris 75