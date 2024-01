DIDIER GUSTIN L’Européen Paris, 29 janvier 2024, Paris.

L’histoire d’un « has been ».La carrie`re artistique de Didier Gustin est en «chute libre» jusqu’au jour ou` Johnny Hallyday lui rend visite pour lui demander d’organiser un ultime concert au Stade de France.Mais Johnny, n’est plus de ce monde : l’un, s’e´vade du Paradis, mais pour l’autre, c’est l’Enfer…« Johnny libre dans ma te^te », une pie`ce d’humour musicale, interpre´te´e par Didier GUSTIN et trois musiciens-come´diens.Une mise en scène étonnante et novatrice d’Eric BOUVRON qui signe une pièce musicale d’humour ou` les imitations, la comédie et la chanson, se combinent pour nous raconter une histoire pleine de tendresse, incroyable et onirique : celle d’une amitie´ post-mortem entre une star et un fan.Un road movie sensible et dro^le qui de´poussie`re le genre de l’imitation, tout en rendant hommage a` l’un de nos plus grands chanteur français, Johnny Hallyday.ArtisteAvec : Didier GustinAuteur : Didier GustinMise en scène : Eric Bouvron

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-01-29 à 19:30

L’Européen 5, RUE BIOT 75017 Paris 75