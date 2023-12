2023 – YACINE BELHOUSSE L’Européen Paris Catégorie d’Évènement: Paris 2023 – YACINE BELHOUSSE L’Européen Paris, 6 janvier 2024, Paris. 2023 – YACINE BELHOUSSEL’humoriste Yacine Belhousse jouera un nouveau spectacle exceptionnel crée pendant l’année 2023.Metteur en scène. YACINE BELHOUSSEAuteur : YACINE BELHOUSSEArtiste : YACINE BELHOUSSE

Tarif : 32.60 – 32.60 euros.

Début : 2024-01-06 à 20:30 Réservez votre billet ici L’Européen 5, RUE BIOT 75017 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75017 Lieu L'Européen Adresse 5, RUE BIOT Ville Paris Departement 75 Lieu Ville L'Européen Paris Latitude 48.883805 Longitude 2.326578 latitude longitude 48.883805;2.326578

L'Européen Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/