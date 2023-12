TANIA DUTEL L’Européen Paris, 30 décembre 2023, Paris.

TANIA DUTEL – LES AUTRES 10 DATES EXCEPTIONNELLESJe ne vis que pour les autres. Et toi aussi d’ailleurs. Si, si, tu vis pour les autres.Pourquoi tu changes tes vêtements tous les jours ? T’as bien vu pendant les confinements que tu restais en pyjama toute la journée.T’as mis combien de temps à faire tes plans de table pour ton mariage pour éviter une guerre civile ?Ça t’est déjà arrivé un dimanche d’hiver, célibataire, de te dire : « Tiens, je vais prendre du temps pour moi, je vais m’épiler les demi-jambes » ?Et enfin on parle des implants capillaires ?Tu vois, tu vis pour les autres. Et moi ces autres me pourrissent la vie.J’en ai fait un spectacle.*Spectacle pas très familial déconseillé aux moins de 16 ans

Tarif : 19.00 – 28.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 19:30

L’Européen 5, RUE BIOT 75017 Paris