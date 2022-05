L’Europe s’invite à l’Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau Institut du Travail Social Pierre Bourdieu Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

L’Europe s’invite à l’Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau Institut du Travail Social Pierre Bourdieu, 2 mai 2022, Pau. L’Europe s’invite à l’Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau

du lundi 2 mai au jeudi 5 mai à Institut du Travail Social Pierre Bourdieu

Une semaine pour parler de mobilité européenne et d’interculturalité : Stand d’information sur la mobilité européenne le lundi 2 mai et le jeudi 5 mai, 12h30 – 13h30 Conférence sur la mobilité européenne le mardi 3 mai, 17h30 Apéro des Langues le mardi 3 mai, 18h30 Du 2 au 5 mai, une semaine pour parler de mobilité européenne et pour découvrir la diversité linguistique européenne ! Institut du Travail Social Pierre Bourdieu 8 Cours Léon Bérard Cedex, 64075 Pau Pau Pau Nord Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T12:30:00 2022-05-02T13:30:00;2022-05-03T17:30:00 2022-05-03T19:30:00;2022-05-05T12:30:00 2022-05-05T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Institut du Travail Social Pierre Bourdieu Adresse 8 Cours Léon Bérard Cedex, 64075 Pau Ville Pau lieuville Institut du Travail Social Pierre Bourdieu Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Institut du Travail Social Pierre Bourdieu Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

L’Europe s’invite à l’Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau Institut du Travail Social Pierre Bourdieu 2022-05-02 was last modified: by L’Europe s’invite à l’Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau Institut du Travail Social Pierre Bourdieu Institut du Travail Social Pierre Bourdieu 2 mai 2022 Institut du Travail Social Pierre Bourdieu Pau Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques