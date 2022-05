L’Europe et sa mémoire Villa Gillet Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

La littérature recueille les traces, les récits, les témoignages, de ces fureurs que l’Europe a en partage, tout en esquissant des pistes pour la réflexion. Écrivaine, traductrice, professeure de littérature russe et vice-présidente de Mémorial France, Luba Jurgenson revient dans _Le Semeur d’yeux_ (Verdier, 2022) sur Varlam Chalamov, écrivain majeur du xxe siècle, victime du stalinisme et témoin du goulag. Écrivain et journaliste bosnien, Semezdin Mehmedinović est l’auteur de _Le matin où j’aurais dû mourir_ (Le Bruit du monde, 2022, trad. Chloé Billon), récit intime sur son exil et son déracinement après l’éclatement des guerres de Yougoslavie en 1992. À partir de d’horizons différents, ce dialogue interroge la résonance de ces récits avec l’actualité brutale de ces derniers mois. La rencontre sera suivie d’un café-discussion autour de l’actualité européenne.

Sur inscription – 5 € / Gratuit (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux sur présentation d’un justificatif).

Conversation avec Luba Jurgenson (France) et Semezdin Mehmedinović (Bosnie), suivie d’un café-débat sur l’actualité. Villa Gillet 25 rue Chazière Lyon Serin Métropole de Lyon

