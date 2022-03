L’Europe et les Bretonnes et Bretons, quelles interactions ? Maison des Associations de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L'Europe et les Bretonnes et Bretons, quelles interactions ?

Maison des Associations de Rennes, le samedi 19 mars

Une journée pour se questionner sur le rôle et la place de l’Europe sur notre territoire. —————————————————————————————– ### Samedi 19 mars de 9h à 17h à Rennes. _Cet événement est organisé par la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne (FCSB) dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe._ **Au programme :** * De 9h15 à 12h30 : les mobilités européennes en Hongrie, Italie et Suède. * De 13h30 à 15h00 : > Atelier 1 : le serious game Legends of Europe de la @RégionBretagne. > Atelier 2 : le PLIE (plan local pour l’insertion et l’emploi), un dispositif d’insertion professionnelle. > Atelier 3 : le projet « IFS – Fostering Sociale Justice ». > Atelier 4 : le projet participatif de la @ Rennes Ville et Métropole autour de l’initiative citoyenne européenne (ICE). > Atelier 5 : l’impact de l’UE dans le quotidien des citoyen·ne·s @ Maison de l’Europe de Rennes. * De 15h15 à 17h : conférences et échanges avec des experts (élus, députés européens, Commission européenne etc). Pour participer à cette journée, [s’inscrire en ligne avant le 11/03](https://colibris.link/c740w)

Maison des Associations de Rennes 6 Cr des Alliés, 35000 Rennes

2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T17:00:00

