L’Europe et l’Allemagne s’invitent à la bibliothèque municipale d’Anglet Bibliothèque municipale d’Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

L’Europe et l’Allemagne s’invitent à la bibliothèque municipale d’Anglet Bibliothèque municipale d’Anglet, 3 mai 2022, Anglet. L’Europe et l’Allemagne s’invitent à la bibliothèque municipale d’Anglet

du mardi 3 mai au samedi 14 mai à Bibliothèque municipale d’Anglet

Des livres, des films, des musiques et des ressources numériques. La bibliothèque municipale présente une sélection de documents parmi ses collections pour comprendre l’Europe et mieux connaître la culture allemande. À découvrir du 2 au 14 mai, à la bibliothèque Quintaou ou via son portail numérique.

Entrée libre ou sur inscription à la bibliothèque

Une sélection de ressources à découvrir du 2 au 14 mai parmi les collections de la bibliothèque municipale d’Anglet. Bibliothèque municipale d’Anglet 12 Rue Albert le Barillier, 64600 Anglet Anglet Hardoy Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T10:00:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T13:00:00;2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-10T10:00:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T10:00:00 2022-05-12T13:00:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bibliothèque municipale d'Anglet Adresse 12 Rue Albert le Barillier, 64600 Anglet Ville Anglet lieuville Bibliothèque municipale d'Anglet Anglet Departement Pyrénées-Atlantiques

Bibliothèque municipale d'Anglet Anglet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet/

L’Europe et l’Allemagne s’invitent à la bibliothèque municipale d’Anglet Bibliothèque municipale d’Anglet 2022-05-03 was last modified: by L’Europe et l’Allemagne s’invitent à la bibliothèque municipale d’Anglet Bibliothèque municipale d’Anglet Bibliothèque municipale d'Anglet 3 mai 2022 Anglet Bibliothèque municipale d'Anglet Anglet

Anglet Pyrénées-Atlantiques