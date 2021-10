L’Europe du 18e siècle Médiathèque de Gentilly, 26 novembre 2021, Gentilly.

De même que Mozart enfant, nous allons parcourir l’Europe du xviiie siècle pour y rencontrer les acteurs de la vie musicale. Nous partirons de Salzbourg, puis traverserons l’Allemagne où J.S. Bach vient de mourir et Haydn est déjà un compositeur fécond. Nous aboutirons à Paris, patrie de Rameau et Couperin, où Mozart essaye sans succès de jouer devant Louis XV. L’Angleterre lui sera plus propice : il y rencontre J.C. Bach qui devient un ami fidèle, et peut entendre et jouer les musiques de Haendel et Abel. Peu de temps après son retour à Salzbourg, il repart avec son père vers l’Italie dont l’influence musicale était considérable dans toute l’Europe. Il y entend Pergolese, Vivaldi et tant d’autres, annonciateurs de l’immense Rossini. À travers ces instrumentistes-compositeurs, nous entendrons des conceptions musicales très différentes, reflets des environnements dans lesquels ils vivaient et de leur place dans les cours. Avec DOm Paulin : Piano, contes Emmanuelle Cala : Flûtes traversières Sylvie Santamaria : Alto

Entrée libre

Médiathèque de Gentilly 3 rue de la Division du Général Leclerc 94250 Gentilly Gentilly Val-de-Marne



