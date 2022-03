“L’Europe des citoyens ? Le sentiment d’appartenance en question.” Institut National Universitaire Champollion Albi Catégories d’évènement: Albi

Institut National Universitaire Champollion, le mardi 29 mars

Les citoyens européens n’ont longtemps été perçus que comme des travailleurs ou des consommateurs par les institutions européennes. Le traité de Maastricht change la donne et institue une véritable citoyenneté européenne pour rapprocher les citoyens de l’UE et tenter de les impliquer dans le projet européen. Trente ans après, leur défiance est pourtant forte vis-à-vis des institutions européennes. La citoyenneté européenne a-t-elle créé l’Europe des citoyens ? Le Brexit pose la question du sentiment d’appartenance à l’Europe, à l’heure où d’autres pays, à l’instar de l’Ukraine, de la Moldavie ou de la Géorgie, se réclament des valeurs européennes communes et souhaitent ardemment en faire partie. **Auditorium Bât Multimédia INU Champollion** Thibault Courcelle, maître de conférence en géographie INU Champollion, correspondant Europe et international, laboratoire LISST-CIEU Université Toulouse Jean-Jaurès Institut National Universitaire Champollion Place de Verdun, 81000 Albi Albi Tarn

