Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, le lundi 15 novembre à 19:00

La Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine est heureuse de vous recevoir dans ses locaux le lundi 15 novembre à 19h à l’occasion du débat « L’Europe de demain vue par les Européens ». Avec la participation des communauté européennes vivant dans l’agglomération bordelaise. Un moment convivial suivra la conférence. Port du masque conseillé, respect des gestes barrières et pass sanitaire obligatoire.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T19:00:00 2021-11-15T20:30:00

