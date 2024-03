L’Europe dans l’œil du cyclone La Gaîté Lyrique Paris, mardi 19 mars 2024.

Avec Nora Hamadi, Jean-Yves Dormagen, Hugo Micheron, Alexandra de Hoop Scheffer, Arancha Gonzalez Laya, Aude Darnal, Léa Ypi

ARTE et Grand Continent présentent une série de six entretiens sur les grands défis de l’Europe, enregistrés en public et présentés par Nora Hamadi à la Gaîté Lyrique.

Alors que la guerre en Ukraine oblige l’Union à se reposer des questions fondamentales sur son influence, sa souveraineté, voire sur son existence, les Européens sont appelés aux urnes en juin. Dans une série d’entretiens enregistrés en public, la journaliste Nora Hamadi interroge six penseuses et penseurs spécialistes de la géopolitique du continent sur ces élections lourdes de menaces.

Réveil des États-puissances, retour de la guerre de haute intensité, en Ukraine et à Gaza, affirmation d’un « Sud global », campagne de Donald Trump aux États-Unis, enjeux climatiques, transition écologique et énergétique, disruption technologique, sentiment de déclassement, crise des valeurs (hospitalité, humanisme, égalité)… Tous ces défis mettent l’Europe à l’épreuve dans une période où elle traverse une polycrise : crise de sa place dans le monde, crise intérieure avec la montée des populismes, crise économique et sociale sur fond de croissance faible, d’inflation élevée et d’inégalités grandissantes.

Pour comprendre ce monde incertain, des clefs de lecture sont nécessaires. ARTE et Grand Continent présentent L’Europe dans l’œil du cyclone, une série de 6 entretiens sur les grands défis de l’Europe, enregistrés en public et présentés par Nora Hamadi à la Gaîté Lyrique, dans le cadre de la séquence de programmation Eu.topia.

