2022-10-22

Bouches-du-Rhne A 14h donnez votre avis au col de Sugiton!

Animation d’ateliers de participation démocratique.



A 18h rendez-vous à The Pub 126 av. de Lattre de Tassigny pour échanger avec nos partenaires autour d’un verre, et d’un quizz! Un verre sera offert aux 3 gagnants.

Restitution des résultats de l’atelier de l’après-midi. Venez partager vos idées pour construire une Europe engagée pour les droits des peuples, des femmes et de la nature. Les contributions seront diffusées auprès des institutions françaises et européennes. Eurocircle The Pub 126 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Col de Sugiton à Luminy Marseille 9e Arrondissement

