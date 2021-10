Mont-de-Marsan Place des arènes Landes, Mont-de-Marsan L’Europe au marché Place des arènes Mont-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

Mont-de-Marsan

L’Europe au marché Place des arènes, 30 novembre 2021, Mont-de-Marsan. L’Europe au marché

Place des arènes, le mardi 30 novembre à 09:00

Pour amener l’Europe au plus près de chez vous, nous nous déplaçons sur les marchés.

Entrée libre, gratuit

Venez nous rencontrer sur notre point d’information ! Place des arènes mont de marsan Mont-de-Marsan Landes

2021-11-30T09:00:00 2021-11-30T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Mont-de-Marsan Autres Lieu Place des arènes Adresse mont de marsan Ville Mont-de-Marsan lieuville Place des arènes Mont-de-Marsan