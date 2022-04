L’EUROPE A PARIS!-EUROPAVOX Parvis Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L’EUROPE A PARIS!-EUROPAVOX Parvis, 7 mai 2022, Paris. Le samedi 07 mai 2022

de 18h00 à 22h00

. gratuit

Cette année marquera le retour de la Journée de l’Europe sur le parvis de l’Hôtel de Ville à Paris et Europavox, comme chaque année, sera présent avec une programmation qui nous fera découvrir les nouveaux talents de la scène européenne. Parvis Place de l’Hôtel de Ville de Paris 75004 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/681767366417024/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A382260133914054%7D%7D]%22%7D https://www.facebook.com/events/681767366417024/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A382260133914054%7D%7D]%22%7D

