Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques L’Europe à la croisée des chemins ? Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

L’Europe à la croisée des chemins ? Anglet, 1 octobre 2021, Anglet. L’Europe à la croisée des chemins ? 2021-10-01 – 2021-10-01 Salle des fêtes de la Mairie Rue Amédée-Dufourg

Anglet Pyrénées-Atlantiques Conférence par Joachim Bitterlich, ancien ambassadeur d’Allemagne et conseiller diplomatique du chancelier Helmut Kohl. Conférence par Joachim Bitterlich, ancien ambassadeur d’Allemagne et conseiller diplomatique du chancelier Helmut Kohl. +33 5 59 58 35 60 Conférence par Joachim Bitterlich, ancien ambassadeur d’Allemagne et conseiller diplomatique du chancelier Helmut Kohl. Ville d’Anglet dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Salle des fêtes de la Mairie Rue Amédée-Dufourg Ville Anglet lieuville 43.4814#-1.51501