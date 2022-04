L’Europe à la Boit’J Boit’J – Service Jeunesse

Le Service Jeunesse propose des animations sur la deuxième semaine des vacances de printemps autour de l’Europe. Tout au long de la semaine, les matinées, les jeunes vont pouvoir participer à un projet sur la parité homme / femme mis en place en lien avec le Conseil Municipal des Jeunes. Les après-midis, un accueil sera proposé avec des animations sportives et ludiques afin que les jeunes prennent du plaisir en jouant à divers jeux. Stratégie, sport et cuisine seront de la partie ! Les jeunes ont la possibilité de s’inscrire à deux formules différentes : • soit aux animations vacances en journée complète avec un accueil échelonné de 9h à 10h et un temps d’animation de 10h à 17h. Les repas et le goûter sont fournis par la mairie . • soit aux animations Boit’J de 14h à 17h. Un accueil libre est proposé de 17h à 19 h. Le programme détaillé est disponible ci-dessous avec l’autorisation parentale. Attention le nombre de places est limité. Le Service Jeunesse propose des animations sur la deuxième semaine des vacances de printemps autour de l’Europe. Tout au long de la semaine, les matinées, les jeunes vont pouvoir […] Boit’J – Service Jeunesse Boit’J – Service Jeunesse , Cugnaux

