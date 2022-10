Nuit du Glaz 2022 Leurenn Glenmor – Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Repas crêpes + Fest-noz : 12 € | Fest-noz : 6 €

Le Bagad Karaez organise le fest-noz de la 8e Nuit du Glaz ! À partir de 19h, repas crêpes puis fest-noz à 21h. Leurenn Glenmor – Espace Glenmor Rue Jean Monnet, Kerampuilh, 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

