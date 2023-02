Esprit Bois L’Eurélienne Sours Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Esprit Bois 1 et 2 avril L'Eurélienne Bijoux en bois : bagues etc… Et lutherie par Frédéric B L'Eurélienne 3 rue parmentier 28630 sours Sours 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

02.37.25.77.56 http://www.leurelienne.fr Artiste dans l’âme, conteur d’histoires, poète devant l’éternel et passioné, la vie m’a peu à peu poussé à devenir entrepreneur.

J’ai commencé par créer en 2016 un premier instrument à corde, une lyre. Petit à petit, je me suis orienté vers les bijoux en bois, en me spécialisant dans la fabrication de bagues en bois cintré.

J’ai crée mon entreprise en novembre 2019.

Vous pourrez découvrir lors de ces journées mon travail de créateur de bijoux comprenant ma collection de bagues en bois.

Je vous présenterai ce jour les instruments de musique que j’ai fabriqué, l’évolution chronologique de la rencontre des contraintes de l’artisan autodidacte que je suis et l’aboutissement d’un instrument d’aujourd’hui.

Je travaillerai durant ce week-end à la création d’une nouvelle lyre ainsi que la fabrication de bagues en bois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 Frédéric Beauvillain

