L’EURE OLYMPIQUE CJH LE MOULIN DE LA MULOTIERE Bérou-la-Mulotière, lundi 29 juillet 2024.

L’EURE OLYMPIQUE Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 29 juillet – 2 août CJH LE MOULIN DE LA MULOTIERE 585 € transport possible des Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-29T08:00:00+02:00 – 2024-07-29T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-02T00:00:00+02:00 – 2024-08-02T18:00:00+02:00

NOTRE PROJET : Les trois valeurs de l’Olympisme sont l’excellence, le respect et l’amitié. Elles constituent la base sur laquelle notre séjour sera construit. 4 équipes seront constitués au début du séjour en mixant les jeunes envoyés via nos partenaires. Nous pourrons ainsi organiser des olympiades sur une semaine avec des activités sportives, culturelles et de découvertes. L’idée est de partager une aventure pour découvrir et vivre les valeurs de l’olympisme. Notre centre, idéalement situé à proximité de PARIS va être le terreau idéal à notre projet.

LES ACTIVITÉS : Les équipes constituées et mixées, nous allons pouvoir nous lancer dans notre aventure olympique ! 4 équipes pour une série d’épreuves aussi fun que variée

ARCHERYTAG – Activité FUN et Sportive par excellence… Nos jeunes s’initieront à ce sport de pleine nature avec à terme, des souvenirs inoubliables… ( 1 à 2 séances)

COURSE D’ORIENTATION – une forêt nous ouvre ses bras pour. cette activité entre le jeune et la nature…TOPISSIME.( 1 séance)

EPREUVE AQUATIQUE – Une belle journée dynamique pour profiter de la piscine du centre Top ( 1 journée)

LASER GAME – Un vrai sport de collaboration, d’action, de partage et de stratégie! On pratiquera en extéreur, en intérieur et pour encore plus de défis : une partie en nocturne. ( 1 journée)

DEFI GAME – la journée SPORT CO – une belle journée d’affrontement ludique par équipe. Il faudra faire preuve de ruse, de force et de corps pour remporter la victoire!Tournoi de Flag et d’Ultimate.

SANS OUBLIER : TOP VEILLÉES : Un programme varié et adapté : Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité ou tous ensemble pour plus d’intensité,

CJH LE MOULIN DE LA MULOTIERE 28270 BEROU LA MULOTIERE Bérou-la-Mulotière 28270 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.compagnons.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 39 73 41 41 »}, {« type »: « email », « value »: « cjh@compagnons.asso.fr »}]

séjour Colo

CJH