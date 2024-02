Leur Algérie La Baleine Marseille 6e Arrondissement, jeudi 28 mars 2024.

Leur Algérie La Baleine Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ils ont déménagé de leur appartement commun pour vivre dans deux immeubles qui se font face.

Dès 13 ans

Cinéma la Baleine



UN FILM DE LINA SOUALEM



Une soirée organisée en partenariat avec la CMCAS Marseille & la CCAS

» Je viens d’une génération qui a grandi dans le silence assourdissant de la guerre d’Algérie et de ses drames, une génération née de grands-parents apparemment sans histoire . » Lina Soualem



Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ils ont déménagé de leur appartement commun pour vivre dans deux immeubles qui se font face, toujours dans la petite ville de Thiers où ils se sont installés ensemble à leur arrivée d’Algérie, il y a plus de 60

ans. Aïcha continue pourtant de préparer à manger pour Mabrouk et de lui apporter ses repas chaque jour. Mabrouk, lui, continue ses promenades solitaires et silencieuses au centre commercial. Ensemble, ils ont traversé cette vie chaotique des travailleur·euses immigré·es, et aujourd’hui, la force qu’ils ont si

longtemps partagée semble avoir disparu. Pour Lina, leur séparation est l’occasion de questionner leur long voyage d’exil et leur silence.



Cette projection est organisée en annonce du festival Visions Sociales porté par les Activités Sociales de l’énergie, qui se déroulera du 18 au 25 mai 2024. Organisé chaque année en marge du Festival de Cannes, Visions Sociales met en lumière un cinéma d’auteur·ice qui questionne l’ordre social et l’état du

monde.



La projection de Leur Algérie sera précédée d’une introduction par les Activités Sociales de l’énergie pour présenter le festival Visions Sociales et sa programmation 2024. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 18:30:00

fin : 2024-03-28

La Baleine 59 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Leur Algérie Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-09 par Ville de Marseille