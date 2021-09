Leudeville Leudeville Essonne, Leudeville Leudeville en Lumière 2021 Leudeville Leudeville Catégories d’évènement: Essonne

LEUDEVILLE a un Grand Coeur « Octobre Rose » 2021 ————————————————- _Pour la 3ème fois l’Association « Leudeville, un sourire pour la vie » se mobilise autour de l’évènement Octobre rose avec plusieurs initiatives visant bien sûr : collecter des fonds, favoriser le dépistage du cancer du sein et améliorer le bien-être des patientes touchées par le cancer du sein. Les chiffres annoncent 59.000 cas chaque année en France ! Autant dire que chaque action est importante_ ### NOS RENDEZ-VOUS **Le 2 octobre** A partir de 18h30 – A LA GRANGE chemin du parc – 1ère nocturne Footing, Marche « LEUDEVILLE EN LUMIERE » 4, 6, 9, 11 km– Prévoir éclairage/gilet fluo – Récompense à la personne la plus « illuminée » – Départs : enfant 18h50 –adulte footing 19h30 – adulte marche 19h35 //Tarifs enfant 3€ -adulte 10€ Ravitaillement à l’arrivée avec vin chaud ou jus fruit ou soupe à l’oignon. **Le 3 octobre** 15 h – A L’EGLISE – concert celtique avec le groupe « ROZ-KAMM » **Le 16 octobre** Opération « COUDRE c’est offrir… » de 10h à 17h – SALLE DES LOISIRS – venez ½ h, 1 h ou plus participer au Challenge couture solidaire… Il n’est pas nécessaire de savoir coudre pour s’investir ! alors que vous sachiez coudre ou pas ! nous avons besoin de vous… découpe, assemblage, couture, rembourrage, finitions, autant de postes que de petites mains utiles pour un maximum de réalisations ! renseignements sur le site [http://curie.leudeville.free.fr](http://curie.leudeville.free.fr)

10€ par adulte / enfants 3 € > sur inscription : http://curie.leudeville.free.fr/ ; Inscription sur place possible.

