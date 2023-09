VOIX D’ETOILES – FESTIVAL INTERNATIONAL DES VOIX DU CINEMA D’ANIMATION Leucate, 25 octobre 2023, Leucate.

Le Festival Voix d’Etoiles est le seul et unique festival en France et dans le monde à récompenser les voix du cinéma d’animation.

Du 25 au 28 octobre 2023, venez rencontrer comédiens, compositeurs, réalisateurs et surtout VOIX du cinéma d’animation présents pendant le festival, à l’Espace Henry de Monfreid et au Clap Ciné de Port Leucate. Mais aussi assistez à des projections d’avant-premières, de longs métrages, courts métrages, participez à des ateliers, Ciné Bout Choux, découvrez des expositions, votez pour le meilleur film de fin d’études…

Des activités pour toute la famille !.

Leucate 11370 Aude Occitanie



The Festival Voix d?Etoiles is the one and only festival in France and worldwide to reward the voices of animated cinema.

From October 25 to 28, 2023, come and meet the actors, composers, directors and, above all, the VOICES of animated cinema, at Espace Henry de Monfreid and Clap Ciné in Port Leucate. You can also attend preview screenings of feature films and shorts, take part in workshops, Ciné Bout Choux, discover exhibitions and vote for the best graduation film?

Activities for the whole family!

El Festival Voix d’Etoiles es el único festival de Francia y del mundo que premia las voces del cine de animación.

Del 25 al 28 de octubre de 2023, venga a conocer a los actores, compositores, directores y, sobre todo, a las VOCES del cine de animación presentes durante el festival, en el Espace Henry de Monfreid y en el Clap Ciné de Port Leucate. También habrá proyecciones de preestrenos, largometrajes y cortometrajes, talleres, Ciné Bout Choux, exposiciones y la posibilidad de votar por la mejor película de graduación

Actividades para toda la familia

Das Festival Voix d’Etoiles ist das einzige Festival in Frankreich und der ganzen Welt, das die Stimmen des Animationsfilms auszeichnet.

Vom 25. bis 28. Oktober 2023 treffen Sie Schauspieler, Komponisten, Regisseure und vor allem STIMMEN des Animationsfilms, die während des Festivals im Espace Henry de Monfreid und im Clap Ciné in Port Leucate anwesend sind. Besuchen Sie auch Vorpremieren, Spielfilme und Kurzfilme, nehmen Sie an Workshops, Ciné Bout Choux, Ausstellungen und der Abstimmung über den besten Abschlussfilm teil?

Aktivitäten für die ganze Familie

