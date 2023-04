ENS – LES GLOBES TROTTEURS DU BORD DE MER, 18 octobre 2023, Leucate.

3 km / Facile

Rendez-vous devant la maison de l’Étang

Rendez-vous sur la plage pour participer aux programmes de sciences participatives Biolit ENI, à la recherche d’intrus et d’aliens qui profitent (trop) de notre littoral !

Matériel d’observation fourni. Prévoir des chaussures d’eau.

Réservation obligatoire.

20 personnes max..

2023-10-18 à 14:00:00 ; fin : 2023-10-18 17:00:00. .

Leucate 11370 Aude Occitanie



3 km / Easy

Meet in front of the Maison de l’Étang

Meet on the beach to participate in the Biolit ENI participative science programs, in search of intruders and aliens that take advantage (too much) of our coastline!

Observation equipment provided. Bring water shoes.

Reservation required.

20 people max.

3 km / Fácil

Punto de encuentro frente a la Maison de l’Étang

Cita en la playa para participar en los programas científicos participativos Biolit ENI, en busca de intrusos y alienígenas que se aprovechan (demasiado) de nuestro litoral

Se proporciona material de observación. Traer calzado de agua.

Reserva obligatoria.

20 personas máximo.

3 km / Leicht

Treffpunkt vor dem Maison de l’Étang

Treffen Sie sich am Strand, um an den partizipativen Wissenschaftsprogrammen von Biolit ENI teilzunehmen und nach Eindringlingen und Aliens zu suchen, die von unserer Küste (zu sehr) profitieren!

Beobachtungsmaterial wird zur Verfügung gestellt. Bitte bringen Sie Wasserschuhe mit.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 20 Personen.

Mise à jour le 2023-04-06 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude