ENS – LÉZARDER SOUS LE SOLEIL DE L’ÉTÉ, 2 juin 2023, Leucate.

1 km / Facile

Rendez-vous au parking entre le Ranch Desperado et la plage Biquet.

Partons à la découverte des reptiles du lido de Leucate et découvrons les faces cachées du soleil, son fonctionnement, ses effets sur notre environnement en l’observant en toute sécurité !

Écodiv, Jean MURATET

Matériel d’observation fourni. Prévoir casquette, chapeau et eau..

2023-06-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-02 13:00:00. .

Leucate 11370 Aude Occitanie



1 km / Easy

Meet at the parking lot between the Ranch Desperado and the Biquet beach.

Let’s go and discover the reptiles of the Lido of Leucate and discover the hidden faces of the sun, its functioning, its effects on our environment by observing it in complete safety!

Ecodiv, Jean MURATET

Observation equipment provided. Bring a cap, hat and water.

1 km / Fácil

Cita en el aparcamiento entre el Rancho Desperado y la playa del Biquet.

¡Vamos a descubrir los reptiles del Lido de Leucate y a conocer las facetas ocultas del sol, su funcionamiento y sus efectos sobre nuestro entorno observándolo con total seguridad!

Ecodiv, Jean MURATET

Material de observación proporcionado. Traiga gorra, sombrero y agua.

1 km / Leicht

Treffpunkt: Parkplatz zwischen der Ranch Desperado und dem Strand Biquet.

Gehen wir auf Entdeckungsreise zu den Reptilien des Lidos von Leucate und lernen wir die versteckten Seiten der Sonne kennen, ihre Funktionsweise und ihre Auswirkungen auf unsere Umwelt, indem wir sie in aller Sicherheit beobachten!

Écodiv, Jean MURATET

Beobachtungsmaterial wird zur Verfügung gestellt. Mütze, Hut und Wasser mitbringen.

