SOL Y FIESTA, 19 mai 2023, Leucate.

Retrouvez deux jours exceptionnels de fête en plein coeur de Leucate Village. Des compagnies de musique, de théâtre du monde entier sont réunies pour cette fête extraordinaire depuis maintenant plus de 20 ans.

Début des festivités vers 18h, déambulation dans les rues, parades, concerts raviront petits et grands. La journée se termine et laisse place à la nuit avec des animations toutes plus grandioses les unes que les autres. Les animations évoluent et ne se ressemblent pas ! Retrouvez la Grande Parade, spectacle unique qui traverse le village !

Venez vivre des expériences inoubliables en famille ou entre amis..

2023-05-19 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-19 00:00:00. .

Leucate 11370 Aude Occitanie



Find two exceptional days of celebration in the heart of Leucate Village. Music and theater companies from all over the world have been gathering for this extraordinary festival for over 20 years.

The festivities begin at 6pm, with strolls through the streets, parades and concerts to delight young and old. The day ends and gives way to the night with animations all more grandiose than the others. The animations evolve and do not resemble each other! Discover the Great Parade, a unique show that crosses the village!

Come and live unforgettable experiences with your family or friends.

Disfrute de dos días excepcionales de celebración en el corazón del pueblo de Leucate. Compañías de música y teatro de todo el mundo se reúnen en este extraordinario festival desde hace más de 20 años.

Los festejos comienzan a las 18:00, con pasacalles y conciertos que harán las delicias de grandes y pequeños. El día termina y da paso a la noche con animaciones a cual más grandiosa. Las animaciones evolucionan y ¡no se parecen entre sí! El Grand Parade, ¡un espectáculo único que atraviesa el pueblo!

Venga a vivir experiencias inolvidables en familia o entre amigos.

Finden Sie zwei außergewöhnliche Tage des Feierns im Herzen von Leucate Village. Musik- und Theatergruppen aus der ganzen Welt sind seit nunmehr über 20 Jahren für dieses außergewöhnliche Fest versammelt.

Beginn der Feierlichkeiten um 18 Uhr, Umzüge durch die Straßen, Paraden, Konzerte begeistern Groß und Klein. Der Tag endet und macht Platz für die Nacht mit Animationen, von denen eine grandioser ist als die andere. Die Animationen entwickeln sich weiter und ähneln sich nicht! Finden Sie die Große Parade wieder, ein einzigartiges Spektakel, das durch das Dorf führt!

Erleben Sie unvergessliche Erlebnisse mit der Familie oder mit Freunden.

Mise à jour le 2023-05-12 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11