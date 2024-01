COURSE NATURE DES VIGNOBLES CAP LEUCATE Leucate, dimanche 28 janvier 2024.

Dimanche 28 janvier, à 10 H devant le magasin des vignobles de Leucate-village, départ de la 12ème édition de la Course nature des Vignobles Cap Leucate.

10 km de sentiers qui serpentent entre vignes, oliviers et garrigue sur le plateau de Leucate.

Entièrement nature elle vous fera découvrir les magnifiques sentiers et pistes du plateau de Leucate; de l’inédit pour beaucoup. Avec un faible dénivelé mais très varié le parcours est aussi abrité et fait 10km.

Inscriptions sur place le matin de la course dès 8 H au foyer de Leucate.

Leucate 11370 Aude Occitanie lenjambee.leucatoise@laposte.net



