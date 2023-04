Ana Carpisassi et Inès Rieff Lëtzebuerg City Museum, 4 juin 2023, Luxembourg.

Ana Carpisassi et Inès Rieff Dimanche 4 juin, 15h00 Lëtzebuerg City Museum

Ana Carpisassi (flûte) et Inès Rieff (hautbois) ont toutes les deux fait leurs premiers pas musicaux au Conservatoire d’Esch-sur-Alzette (LU), dès leur plus jeune âge. Bien guidées par leurs professeurs, Päivi Kauffmann et Jean-Paul Hansen, elles ont décidé de s’engager pleinement dans la voie de la musique professionnelle: Ana prépare actuellement son Bachelor en « enseignement musical » à Uni.lu et Inès son Bachelor en hautbois au Conservatorium Maastricht (NL). Elles ont travaillé toutes les deux dans l’éducation musicale au Luxembourg, en enseignant leurs instruments et en jouant dans divers projets, et sont heureuses de se produire pour la première fois en duo au Lëtzebuerg City Museum.

Lëtzebuerg City Museum Luxembourg-city Luxembourg Canton Luxembourg +352 4796 4500 http://www.jardinsluxembourg.lu Ana Carpisassi (flûte) et Inès Rieff (hautbois) ont toutes les deux fait leurs premiers pas musicaux au Conservatoire d’Esch-sur-Alzette (LU), dès leur plus jeune âge. Bien guidées par leurs professeurs, Päivi Kauffmann et Jean-Paul Hansen, elles ont décidé de s’engager pleinement dans la voie de la musique professionnelle: Ana prépare actuellement son Bachelor en « enseignement musical » à Uni.lu et Inès son Bachelor en hautbois au Conservatorium Maastricht (NL). Elles ont travaillé toutes les deux dans l’éducation musicale au Luxembourg, en enseignant leurs instruments et en jouant dans divers projets, et sont heureuses de se produire pour la première fois en duo au Lëtzebuerg City Museum. zone piétonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

© Lëtzebuerg City Museum