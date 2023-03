Expo Pilouche & Soazig L’Etuve Treffiagat Treffiagat Catégories d’Évènement: Finistère

2023-08-21 – 2023-08-27

Finistère Treffiagat . Pilouche : « Plasticienne, je réalise des compositions en matériaux de récupération (fil de fer/cuivre, papier de soie, carton). Principaux thèmes : poissons, oiseaux, insectes, arbres, animaux divers. Les objets sont présentés sur socles ou en tableaux ».

Soizic : « Je peins depuis une dizaine d’années et je n’exposais jusqu’à présent qu’à Lesconil d’où je suis originaire.

J’aime élargir mon horizon et exposer dans la salle de L’Étuve en fait partie ». asso.treffiagarts@gmail.com +33 6 13 15 23 15 L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau Treffiagat

