Avec Resonate, leur 7ème album, le sextet américain poursuit son exploration de la galaxie funk et repousse les frontières de la création instrumentale, nourrie en prime de beats groove et hip hop. Lettuce c’est une une joie fédératrice -sur album autant que sur scène-, un son puissant et débridé ! Le collectif se nourrit de la riche histoire du funk qu’il pimente de hip-hop, de rock, de psychédélisme, de jazz, de soul et de go-go. On nous emmène avec justesse et confiance dans des contrées sonores que les musiciens ont pris soin de défricher en profondeur et avec délicatesse pour rendre notre expérience encore plus intense. Ce nouvel opus distille de la joie et de l’espoir et suscite fort l’envie de bouger ses hanches coûte que coûte.

Tarif guichet : 22€ / Plein tarif : 20€ / Tarif abonné : 17€

