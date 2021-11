LETTUCE Le 106, 25 février 2022, Rouen.

LETTUCE

Le 106, le vendredi 25 février 2022 à 20:00

Pendant plus de deux décennies, Lettuce ( se prononce “let us”, comme dans « let us play ») a apporté une nouvelle vitalité au funk, en associant la douceur de son groove à l’urgence des rythmiques inspirées du hip-hop. Aujourd’hui, sur leur quatrième album “Crush”, le batteur Adam Deitch, les guitaristes Adam Smirnoff, le bassiste Erick “Jesus” Coomes, le claviériste Neal Evans, le saxophoniste Ryan Zoidis et le trompettiste Eric Bloom approfondissent ce son en canalisant la liberté et l’énergie contagieuse de leurs concerts incendiaires.

Location 20.5 € / Guichet 17.5 € / Réduit 14.5 € / Abonnés 5 €

Let us play ! (Club)

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:00:00 2022-02-25T23:30:00