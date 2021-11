Lettres sans mots, liens et secrets Flagey, 11 décembre 2021, Flagey.

Lettres sans mots, liens et secrets Ferme Courbet 28, Grand’rue Flagey

2021-12-11 – 2021-12-11 Ferme Courbet 28, Grand’rue

Flagey Doubs Flagey

Par l’association Itinéraires singuliers et Christine Delbecq, artiste plasticienne.

Pour le Festival 2021 ayant pour thème Liens & Secrets, Itinéraires Singuliers et la Ferme Courbet ont proposé à différents publics (en situation de souffrance psychique et d’isolement, au public de la Ferme Courbet) un atelier de création avec Christine Delbecq, plasticienne. Il s’agit d’inventer une langue, d’écrire une lettre sans mots à adresser à des destinataires inconnus.

« Des années, sur des papiers et sur des draps, j’ai aligné des centaines de formes de cailloux, je voyais bien que je vous écrivais ». C’est quoi ça ? Une lettre ? Une lettre sans mots ? J’en prépare une moi aussi ? Et on l’envoie ? À qui je l’envoie ? « Ce que j’envoie me dépasse, m’échappe quand bien même j’en tiens le fil. Et celui qui reçoit est appelé à interpréter avant de pouvoir répondre… Ce qui ramène à la relation, et aussi à l’art… » Christine Delbecq

Ces lettres ont été assemblées en une oeuvre collective que vous pourrez découvrir ce samedi 11 décembre de 14h à 17h.

fermecourbet@doubs.fr +33 3 81 53 03 60 http://www.musee-courbet.fr/

Ferme Courbet 28, Grand’rue Flagey

