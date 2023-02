Lettres presque imaginaires Espace Tuilerie, 8 mars 2023, Montchanin Montchanin.

Lettres presque imaginaires

12 rue Lamartine Espace Tuilerie Montchanin Saone-et-Loire Espace Tuilerie 12 rue Lamartine

2023-03-08 – 2023-03-08

Espace Tuilerie 12 rue Lamartine

Montchanin

Saone-et-Loire

Montchanin

EUR 5 5 De lecture en théâtre …

L’autrice

Viviane Montagnon a fait toute sa carrière dans l’enseignement des Lettres et profite de sa retraite pour mettre en œuvre son projet de toujours : écrire des textes à la fois simples et poétiques, dans lesquels chacun pourrait y retrouver une expérience sensorielle. Elle réside actuellement en Bresse et participe à des événements tels que salons du livre et autres rencontres culturelles.

Viviane Montagnon a confié ses textes au collectif Open Scène, dont elle apprécie la démarche à faire découvrir des textes peu connus, passés ou contemporains, et dont elle apprécie également la sobriété et la justesse du rendu scénique.

Le collectif est donc heureux de pouvoir proposer au public ces petits fruits mûrs encore à l’abri dans leur coque qui ne demande qu’à être ouverte pour en donner tout le suc.

Le collectif OPEN SCÈNE

a choisi de présenter ces lettres, non dans leur intégralité, mais selon une chronologie allant de l’ « Enfance » au « Crépuscule », après la traversée de l’ « Adolescence » et de la « Maturité », afin de construire une histoire.

Vous découvrirez des lettres sur des musiques en off de Vivaldi et Réali.

adac-montchanin@outlook.fr http://ville-montchanin.fr/

Espace Tuilerie 12 rue Lamartine Montchanin

dernière mise à jour : 2023-02-17 par