Lettres hébraïques dansées Eaux-Puiseaux, 20 mai 2023, Eaux-Puiseaux Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Eaux-Puiseaux.

Lettres hébraïques dansées

1 rue Chêne Millot Eaux-Puiseaux Aube 2 Rue Maréchal Foch

2023-05-20 – 2023-05-21

Eaux-Puiseaux

Aube

Eaux-Puiseaux

150 Eur Samedi 20 et dimanche 21 mai : EAUX PUISEAUX – Lettres hébraïques dansées. Apprendre les 22 gestes et déplacements élaborés en correspondance avec les 22 lettres de l’alphabet hébreu originel. Découvrir et utiliser l’Ogid, outil de référence, élaboré pour la pratique. Assembler des lettres pour écrire des mots (groupe de gestuelles). Etre attentif aux réactions de son corps et aux interactions physiques, mentales et

émotionnelles. Evoluer sur une musique originale et personnalisée. Participer à une veillée conviviale le

samedi soir (facultatif).

Matériel : tenue confortable, stylo, planche pour écrire, (pour ceux qui le souhaitent instrument de

musique , témoignages,…). Tarif : 150 €.

Possibilité de participer aux 4 jours de stage : 19 mai Qi Gong de l’eau, 20 et 21 mai lettres hébraïques dansées). Hébergement : camping car (gratuit) tente et dortoir (8 € la nuit). Possibilité gîte et chambre d’hôte dans le village. Tarif de l’enseignement des 4 jours : 250 €.

Organisé par l’association “C’est bon pour la santé”. Contact : +33 (0)6 88 32 18 65 – cestbonpourlasante@orange.fr

cestbonpourlasante@orange.fr +33 6 88 32 18 65

c’est bon pour la santé

Eaux-Puiseaux

dernière mise à jour : 2023-01-28 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance